8 z 10

Ingrid - Love Story Dreams

Love Story Dreams to kobiecość z przewagą nut kwiatów róży oraz owoców jagód i moreli, to elegancja i słodycz w najlepszym wydaniu. Nuty serca, na które składają się między innymi kwiaty jaśminu i fiołków oraz aromat drzewny rozpieszczają zmysły, zaś bazowy aromat piżmowo-waniliowy dodaje odwagi do spełniania marzeń.

Cena ok. 19 zł /50 ml