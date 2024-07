5 z 10

Cartier - DÉCLARATION D’UN SOIR - dla niego

Wariacja na temat świeżych, korzennych i drzewnych nut Déclaration Cartier, ten nowy, męski zapach jest doskonały na wielkie wieczory – impulsywny, zdolny odegnać wszelkie tabu, zuchwale ośmielający się mówić to, co nie do powiedzenia, wyczarowuje chwile niezapomnianego szczęścia.

Cen ok. 400 zł. / 100 ml