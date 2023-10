Trudno oderwać wzrok od najnowszej kampanii marki Sprandi. Pojawiły się w niej gwiazdy światowego formatu: znany z serialu „Stranger Things” Finn Wolfhard, legendarny aktor Kyle MacLachlan („Twin Peaks”) oraz supermodelka z lat 90. Amber Valetta (dziś zaangażowana w działalność na rzecz środowiska). Na zdjęciach prezentują ubrania i dodatki z kolekcji na sezon wiosna-lato 2022. Królować w nim będą dresy, komplety w stylu athleisure i retro sneakersy.

Tutaj kupicie białą bluzę z kapturem, T-shirt, zielone spodnie joggersy, fioletowe spodnie joggersy, pomarańczową bluzę z kapturem i fioletowy top.

W najbliższych tygodniach stawiamy na wygodne stylizacje i uczymy się dbać o swój dobrostan. To – jak same na pewno dobrze wiecie – nigdy nie było łatwe. Często brakuje nam czasu, jesteśmy przemęczone i zestresowane. Chcemy spełniać się zawodowo i rodzinnie. Być dostępną dla wszystkich.

Bądź dla siebie wyrozumiała

Obok zebrań i kolejnych projektów, wpisujemy więc w kalendarz randkę ze swoim mężczyzną, spotkanie z przyjaciółkami i wizytę u rodziców. Wieczorem bawimy się z dzieckiem, przygotowujemy posiłki na następny dzień, sprzątamy i... próbujemy nie zwariować. A przecież to ważne, być, mieć przestrzeń tylko dla siebie na własne przyjemności. Pójść do fryzjera, nałożyć maseczkę na twarz i skompletować garderobę na nadchodzący sezon.

Teraz, patrząc na to, co dzieje się u naszych wschodnich sąsiadów, jest nam jeszcze trudniej. Obsesyjnie przeglądamy wiadomości. Kładziemy się spać z telefonem komórkowym w ręku i sięgamy po niego od razu po przebudzeniu. Martwimy się o naszą przyszłość, nie potrafimy skupić na niczym poza wojną. Jesteśmy zmęczone, ale jak tylko możemy, staramy się pomagać ofiarom konfliktu. Pocieszamy nasze dzieci i bliskich, którzy nie potrafią odnaleźć się w nowej rzeczywistości.

Jednocześnie mamy wyrzuty sumienia, gdy, choć na chwilę pomyślimy o sobie. „Nie narzekaj, inni mają gorzej”, „nie pójdę do kina, gdy obok mnie cierpią niewinni ludzie” – mówimy same sobie. Zapominamy, że tylko dbając o siebie, będziemy mogły zadbać o innych. Im jesteśmy silniejsze, spokojniejsze i bardziej pogodzone ze sobą, tym więcej możemy. Troska o naszą kondycję fizyczną, harmonię i zdrowie jeszcze nigdy nie była tak ważna.

Warto więc czasem „przewietrzyć” głowę. Wybrać się na spacer, dobrą kawę czy zakupy z przyjaciółką. Żyć najbardziej normalnie, jak to tylko możliwe. Być wdzięczną za to, co mamy. Szukać pomocy, także dla samych siebie.

Czerp siłę z wnętrza

Pomoże nam w tym znana marka. Kampania Take Care od Sprandi zachęca, by zaopiekować się sobą i najbliższym otoczeniem. W najbliższych dniach na profilach Sprandi i CCC w mediach społecznościowych pojawi się seria porad i rytuałów, jak czerpać siłę z wnętrza. Bo drobne przyjemności mają wielkie znaczenie.

A co hasło „Take Care” oznacza dla Ciebie?

Kolekcja Sprandi od CCC jest już dostępna w sklepach stacjonarnych CCC, na ccc.eu oraz w aplikacji mobilnej.

Zdjęcia: Charlotte Wales

Modele: Finn Wolfhard, Amber Valletta, Kyle MacLachlan, Gabriel Aubry, Eva Werheim, Raphael Balzer, Lucas Ucedo, Marlee Bell, Alyssa Carter, Loren Lenox

Stylistka: Clare Byrne

Scenografka: Nicholas Des Jardins

Makijaż: John McKay

Stylizacja fryzur: Teddy Charles

