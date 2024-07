Smartfon to już od dawna znacznie więcej niż tylko narzędzie komunikacji. Co jakiś czas na rynku pojawiają się jednak modele, które potrafią nas zaskoczyć. Dokładnie tak, jak nowa motorola edge 30, która – jak przekonuje marka – jest w tej chwili najsmuklejszym na świecie smartfonem 5G. A to tylko jedna z licznych zalet urządzenia!

Idealny obraz w każdych warunkach

Na uwagę zasługuje na pewno bardzo stylowa, kompaktowa i lekka konstrukcja. Smartfon ma 6,77 milimetra grubości, waży jedynie 155g i jest niezwykle płaski. Spokojnie zmieści się więc do waszych ulubionych toreb, a korzysta się z niego bardzo wygodnie.

Oglądanie filmów, granie czy przeglądanie Internetu to z nową Motorolą sama przyjemność. Głęboka czerń i nieskończony kontrast gwarantują świetny obraz w każdych warunkach. Jakby tego było mało, mamy możliwość personalizacji wyświetlanego obrazu, dzięki czemu każda z nas może dobrać kolorystkę pod siebie. Potrzebujecie więcej argumentów za? 6,5-calowy wyświetlacz o rozdzielczości Full HD+ z wysoką częstotliwością odświeżania obrazu (144 Hz) i wbudowane głośniki stereo mówią same za siebie!

Z nową Motorolą zostaniecie mistrzyniami fotografii!

Czym byłby jednak smartfon bez odpowiedniego aparatu fotograficznego? Motorola edge 30 może pochwalić się aż trzema obiektywami na tylnym panelu (dzięki nim wykonamy fotografie tradycyjne, z szerokim kątem, makro, a także z efektem płytkiej głębi ostrości) i osadzoną w górnej części urządzenia kamerką do Selfie.

Niezależnie od tego, czy wykonujemy głównie autoportrety, fotografujemy nasze codzienne życie (miło jest przecież pochwalić się efektami ciekawego przepisu!), czy skupiamy się na kadrach związanych z naturą albo architekturą, teraz uzyskamy lepsze rezultaty. Nie ma znaczenia, czy interesuje nas mikro czy makro fotografia. Z nową Motorolą możemy liczyć na wyższą szczegółowość nawet w kiepskich warunkach oświetleniowych.

Robicie zdjęcia albo kręcicie krótkie filmy na Instagram, TikTok czy WhatsApp? Możecie być spokojne. Szybki autofokus (wykorzystujący wszystkie piksele na matrycy) zadba o to, aby jakość rejestrowanego obrazu była doskonała także w zewnętrznych aplikacjach.

Już się z nim nie rozstaniecie

Motorola zrobiła wszystko, żebyście nie chciały się z nią rozstawać. Działa super płynnie, wiec spokojnie możecie wykonywać na niej kilka czynności jednocześnie. Pozwala na to bardzo mocny procesor Snapdragon 778G+ wspierany przez 8 GB pamięci operacyjnej i pamięć na dane - 128.

Do plusów na pewno trzeba zaliczyć długi czas pracy urządzenia na jednym ładowaniu. Może się jednak zdarzyć, że docenicie funkcję szybkiego ładowania o mocy 33 W. Często bywamy przecież zabiegane, a nowoczesny smartfon jest, jak nasz najwierniejszy asystent!

