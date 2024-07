Anna Popek, znana prezenterka TVP dobrze wie co może wyrządzić plotka. Nic dziwnego w końcu sama jest ich obiektem! Oprócz tego, że gazetom zdarza się o niej pisać różne rzeczy, sama również jest niejako przekaźnikiem tychże plotek. Popek prowadzi bowiem program "Strefa Gwiazd" w których plotkuje o swoich kolegach z branży.

- Zajmuję się plotkami i sama jestem obiektem plotek - potwierdza Faktowi.pl Anna Popek. - Plotkujemy trochę w Strefie gwiazd. Staramy się, aby te wiadomości były jednakowoż prawdziwe, chociaż nie są to może oficjalne wypowiedzi...



Popek stwierdziła jednak, że nie zawsze to co jest przekazywane w programie jest zgodne z rzeczywistością.

- Myślę, że plotka to też to, co nie chcemy, aby było ujawnione na nasz temat - stwierdza prezenterka i dziennikarka telewizyjnej Dwójki.

No cóż... jak widać plotkować lubi każdy. Nawet ten co sam jest często ofiarą tychże plotek, bez względu na konsekwencje.

