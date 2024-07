Już dziś wieczorem wielka premiera nowego klipu Dody do piosenki "Nie pytaj mnie", który promuje nowy album artystki. Teledysk do piosenki powstawała w pięknej, wakacyjnej scenerii Teneryfy, o czym Doda na bieżąco informowała na swoim profilu na Instagramie. Z migawek wynika, że wszystko zapowiada się świetnie! Zobacz też: Nowy singiel Dody to hit nadchodzących wakacji! Posłuchajcie sami!

Reklama

Doda doskonale buduje napięcie przez dzisiejszą premierą! Singiel pojawił się sieci już wczoraj. Wiemy także, jak będzie wyglądać jego okładka. Dziś na profilu gwiazdy pojawił się fragment teledysku. Widzimy na nich artystkę w koronkowej kreacji, siedzącą na brzegu morza. To tylko mała migawka klipu, który towarzyszy najnowszej piosence Dody! Z pewnością będzie to hit tego lata!

Koniecznie zobaczcie!



Zobacz na Polki.pl: Tego nie widziałaś o Dodzie

Zobacz także

Zapowiedź klipu na www.eska.pl???? cały klip juz w nocy???? Film zamieszczony przez użytkownika dodaqueen (@dodaqueen)

26 Cze, 2015 o 3:41 PDT