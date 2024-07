Reklama

Decyzja o rozpoczęciu współpracy z polską Gwiazdą wpisuje się w obecną strategię marki, w której główną rolę odgrywa bezpośrednia relacja z klientami, oparta na zrozumieniu ich potrzeb i marzeń, a wyrażona w obietnicy marki „Twoje Marzenia – Naszą Inspiracją”. Powołanie pierwszej polskiej ambasadorki jest także uzasadnione ze względu na ciągle rosnące znaczenie polskiego rynku dla całej marki. Polskie konsultantki oraz klientki od ponad 20 lat doceniają Oriflame i pomagają budować pozycję firmy na świecie.

Przy wyborze odpowiedniej kandydatki kluczowe były badania marketingowe, jakie firma Oriflame przeprowadziła przed podjęciem współpracy. Energia, kobiecość, żywiołowość, naturalna uroda, niezależność – takimi cechami najczęściej opisywali Aktorkę uczestnicy badania. Anna Mucha jest doskonałym odzwierciedleniem kobiety Oriflame - kobiety świadomej siebie, niezależnej, dążącej do osiągnięcia postawionych celów.

"Długo szukaliśmy kobiety, która uosabiałaby wartości Oriflame. Badania, które przeprowadziliśmy, nie pozostawiły wątpliwości, że najlepszą kandydatką na ambasadorkę naszej marki będzie Anna Mucha – piękna, kobieca, pełna energii, otwarta i ambitna. Ania jest inspiracją dla wielu kobiet w Polsce, a my wspólnie z nią chcemy inspirować kobiety do działania i realizowania swoich marzeń" – tłumaczy Jolanta Bigus, Dyrektor Marketingu Oriflame Poland.



Współpraca z Aktorką nie będzie sprowadzać się tylko do promowania przez nią produktów marki Oriflame, ale również będzie dotyczyć możliwości biznesu i szansy spełniania swoich życiowych marzeń, zgodnie z obietnicą marki „Twoje Marzenia – Naszą Inspiracją”. Anna Mucha jest znana ze swojego zaangażowania w działalność charytatywną, dlatego w planach współpracy są również działania związane z Fundacją Oriflame.

