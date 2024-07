Niedawno pisaliśmy o Monice Sawickiej, pięknej Polce, która wystąpiła w ciekawej sesji zdjęciowej do niemieckiego Vogue’a. Teraz ta sama piękność została twarzą wiosenno-letniej kampanii Sportmax!



Włoska firma, która jest młodszą siostrą marki Max Mara, należy do modowej czołówki świata. Dlatego tym bardziej cieszy nas, że to właśnie Monika została wybrana by prezentować ją w nadchodzącym sezonie.



Polska czołówka modelingowa poszerza swoje szeregi. Oprócz Anji Rubik , Anny Jagodzińskiej, Kasi Struss, Magdaleny Frąckowiak, Małgosi Beli, czy Jac Jagaciak, coraz częściej słyszymy o sukcesach m.in. Zuzanny Bijoch , Dagi Ziober, Kasi Wróbel, Maddie Kulickiej, Emilii Nawareckiej i właśnie Moniki Sawickiej.



Oby tak dalej!



