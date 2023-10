Ta historia zaczęła się kilkanaście lat temu, gdy mąż postanowił ofiarować swojej żonie wyjątkowy prezent. Dr. Michael Brinkenhoff chciał, by chora na raka Gayle, choć na chwilę zapomniała o problemach i znów poczuła się piękna. „Podczas jej walki z przerzutowym rakiem piersi, ona wciąż mówiła o tym jak bardzo jej uroda cierpi przez chorobę – konkretnie jej kruche i bez wyrazu rzęsy. To bardzo źle wpływało na jej pewność siebie i poczucie piękna. Musiałem jej jakoś pomóc” – tłumaczy doktor.

Dziś ten sam produkt mogą mieć wszystkie kobiety, które marzą o pięknych, długich rzęsach. Produkty RevitaLash® stały się kosmetycznym hitem i są dostępne w 70 krajach na całym świecie. Brinkenhoff odniósł sukces, ale kontynuuje swoją misję. Małżeństwo przeznacza część dochodu ze sprzedaży kosmetyków na badania dotyczące raka piersi oraz inicjatywy edukacyjne z tym związane.

RevitaLash® Advanced stymuluje wzrost, wzmacnia rzęsy, chroni je przed uszkodzeniami, jednocześnie naturalnie je podkręcając. To pierwsza i jedyna opatentowana odżywka do rzęs z molekułami z technologią BioPeptin Complex® na świecie. Zawiera aktywne nanopeptydy, aminokwasy, lipidy, biotynę oraz witaminy z grupy B. Jest nie tylko skuteczna (pierwsze efekty widać już po 3-7 tygodniach codziennego stosowania), ale i bezpieczna. Nie ma w swoim składzie parabenów, ftalanów, BHT oraz glutenu. Nie podrażnia, nie była stosowana na zwierzętach i może być stosowana również przez wegan.

Z RevitaLash® kupimy też m.in. dwufunkcyjny żel nawilżający do okolic oczu, żel do brwi (ujarzmia, modeluje i stylizuje), kredkę do brwi, odżywkę do rzęs, eyeliner, kredkę do oczu, maskarę i bazę pod maskarę. Słowem wszystko, co pomoże nam podkreślić spojrzenie!

O skuteczności produktów RevitaLash® rozmawiamy z Joanną Kostrzewską, CEO Plazanet, ambasadorką marki w Polsce.

W jaki sposób możemy pielęgnować i wydobywać piękno okolic oczu?

Piękno okolicy oka tworzą zdrowa skóra oraz odżywione rzęsy i brwi, dlatego na co dzień polecam 2 w 1: nawilżający żel i bazę wygładzającą okolice oczu RevitaLash® AQUABLUR. Głębokie nawilżanie zapewnia wysokiej jakości kwas hialuronowy. Z kolei kombucha, japoński grzybek długowieczności, jest bogata w witaminy i przeciwutleniacze. AQUABLUR zawiera naturalny ekstrakt z alg morskich sea kelp, który działa przeciwzapalnie. W pielęgnacji rzęs oraz brwi od lat powodzeniem cieszą się odżywki RevitaLash® ADVANCED i RevitaBrow® ADVANCED z technologią BioPeptin Complex®. Ich doskonałym uzupełnieniem są nasze kosmetyki koloryzujące, które potęgują odżywczy efekt terapii.

Co wyróżnia produkty RevitaLash® spośród innych kosmetyków na rynku?

To przede wszystkim unikatowy skład. Doktor Michael Brinkenhoff stworzył niedoścignioną recepturę RevitaLash®, która nie zawiera czystego bimatoprostu z kropli na jaskrę, ale ich odpowiednio otrzymane molekuły z własną technologią BioPeptin Complex®, bogatą w aktywne nanopeptydy, aminokwasy, lipidy, biotynę i witaminy z grupy B, a także wyciągi roślinne, m.in. z zielonej herbaty, żeń-szenia oraz swertii japońskiej. Marka RevitaLash® uzyskała również patent CURL EFFECT® – nasza synergia technologii z naturą podkręca rzęsy! RevitaLash® to także intencja powstania i globalna misja profilaktyki raka piersi #ETERNALLY PINK, honorująca pamięć Gayle Brinkenhoff. To kilkadziesiąt nagród i rekomendacja Stowarzyszenia Lekarzy Dermatologów Estetycznych.

Efekty stosowania odżywek RevitaLash® jesteśmy w stanie zauważyć już po pierwszych tygodniach, jak długo powinniśmy ich używać?

Kuracja codzienna powinna trwać średnio 2–3 miesiące, następnie przechodzimy do kuracji podtrzymującej i nakładamy odżywki 2–3 razy w tygodniu. Produkty RevitaLash® możemy stosować stale, a długość i częstotliwość kuracji możemy dostosować do indywidualnych potrzeb. RevitaLash® to zdrowy nawyk odżywiania rzęs i brwi!

Które produkty marki RevitaLash® Cosmetics warto stosować jednocześnie?

Kontynuacją kuracji odżywką do rzęs jest DOUBLE-ENDED VOLUME SET – pentapeptydowy niebieski primer & mascara z biotyną i wyciągami roślinnymi z rumianku, rozmarynu oraz nagietka lekarskiego. Malując rzęsy, odżywiamy je na całej długości. Z kolei razem z odżywką RevitaBrow® ADVANCED stosujemy wielozadaniowe wzmacniające żele do brwi RevitaLash® HI-DEF BROW GEL. Nasza marka posiada również wielokrotnie nagradzaną linię RevitaLash® HAIR COLLECTION, ale zdrowe włosy to opowieść na kolejny wywiad.

Dlaczego marka RevitaLash® jest dostępna w klinikach i gabinetach? Jakie nowości szykujecie?

Doświadczanie i zakup produktów marki RevitaLash® w klinikach i gabinetach to gwarancja oryginalnych produktów i 100% zadowolenia. Oczekiwaną nowością jest wprowadzany do oferty gabinetów zabieg RevitaLash® z produktem LASH & BROW MASQUE Ultra-Reparative Treatment – to remedium na zniszczone fizycznie, chemicznie oraz mechanicznie rzęsy i brwi.

Artykuł powstał z udziałem marki RevitaLash®