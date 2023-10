Program "You Can Dance" pomógł wielu młodym i utalentowanym tancerzom w rozwoju kariery. Diana Staniszewska pojawiła się w tanecznym show TVN jako uczestniczka pierwszej edycji. Niezwykle uzdolniona Sasha, bo tak ją wówczas nazywano, zachwyciła zarówno widzów, jak i jurorów programu swoim ognistym temperamentem, pewnością siebie, charyzmą, a przede wszystkim ogromnym talentem i wyjątkowo atrakcyjną aparycją. Burza rudych loków oraz mocny makijaż były wtedy znakiem rozpoznawczym Sashy. Jak dziś wygląda i czym się zajmuje Diana Staniszewska?

Reklama

Zobacz także: Jak wyglądała Ida Nowakowska 12 lat temu? Takiej jej na pewno nie pamiętacie

Jak dziś wygląda Diana Staniszewska z 1. edycji "You Can Dance"?

Diana Staniszewska zaistniała w show-bizie w 2007 roku, gdy wystąpiła w 1. polskiej edycji "You Can Dance". Charakterystyczna i uzdolniona tancerka porwała widzów i jurorów programu swoimi przyciągającymi wzrok ruchami i wymyślnymi układami. Niestety, nie udało jej się wygrać programu, ponieważ odpadła tuż przed wielkim finałem show.

Ulubienica widzów wystąpiła również w takich programach, jak "Mam Talent" czy "Got To Dance – Tylko Taniec". Dziś od jej debiutu w "You Can Dance" minęło już 14 lat. W tym czasie dziewczyna diametralnie zmieniła swój wizerunek, a poburzy jej rudych loków nie ma już śladu.

Zobaczcie nasze wideo i sprawdźcie, jak wygląda dziś Diana Staniszewska z 1. edycji "You Can Dance".

Reklama

Zobacz także: Pamiętacie jurora "You can dance" Maćka "Glebę" Florka? Dziś jest zupełnie siwy!