Wzruszające pożegnanie Pawła Królikowskiego na ramówce Polsatu: "Pawełku, zawsze będziemy tęsknić"

Dziś podczas uroczystej ramówki Polsatu uczczono pamięć Pawła Królikowskiego. Ceniony i niezwykle lubiany aktor i juror "Twoja Twarz Brzmi Znajomo" zmarł 27 lutego po długiej i ciężkiej walce z chorobą. Dziś podczas wydarzenia inaugurującego nowości, które pojawią się wiosną na antenie, telewizja Polsat oddała hołd aktorowi.

Podczas wiosennej ramówki Polsatu, która odbyła się 4 marca, oddano hołd Pawłowi Królikowskiemu, który od wielu lat był związany ze stacją. Przez kilka ostatnich lat zawsze gościł na ramówkowych imprezach, gdzie wszystkich obdarzał swoim serdecznym uśmiechem i dobrym słowem. Dziś niestety zabrakło niezastąpionego Pawła Królikowskiego:

Zawsze mówił do mnie szefie. Paweł jest tam gdzieś, patrzy na nas, Szefie, szykuje się wielki bankiet. Pawełku, szkoda ze Cię z nami nie ma, ale kochamy Cię tak jak zawsze.

Nina Terentiew wspomniała również jakim człowiekiem był Paweł Królikowski oraz jak duże dobro od niego biło:

Kochał ludzi. Był w 12 edycjach naszego programu "Twoja Twarz Brzmi Znajomo" i właściwie nie powiedział nikomu nic, co by kogoś zabolało, bo nie lubił tego... bo kochał ludzi. Nie ma co gadać. Po prostu Pawełku tęsknimy wszyscy za Tobą i będziemy tęsknić. - zakończyła przemowę Nina Terentiew.