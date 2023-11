2 z 3

W domu jest tak samo?

M.K.: W domu to my ostatnio nie bywamy! (śmiech) S.Z.: A jak już jesteśmy, to wskakujemy w dresy i staramy się trochę posprzątać oraz jak najwięcej czasu poświęcić synkowi. Cieszymy się prostymi rzeczami: spacerem, jazdą na rowerze, wspólnie ugotowanym obiadem.

Kto podlewa wam kwiaty, kiedy jesteście w trasie?

M.K.: Fani dostarczają nam ciągle świeżych kwiatów, a tych doniczkowych nie posiadamy. S.Z.: O przepraszam, jest jeden kwiat, któremu nadaliśmy nawet imię – Florencjan. M.K.: Zamieszkał z nami kilka lat temu, kiedy Sławomir przyniósł go do domu po pewnym sylwestrze. Ale to jest bambus, kwiat niewymagający specjalnej pielęgnacji. Przetrwa wszystko.

Wspomnieliście o synku. Podobno zabieracie go w trasy.

M.K.: Jeśli wyjeżdżamy na dwa, trzy dni, wtedy zostawiamy go w domu. Opiekunką jest nasza kuzynka, więc mamy do niej stuprocentowe zaufanie. Czasem przyjeżdżają dziadkowie, aby wnuczka trochę porozpieszczać. Jeśli jednak jedziemy w dłuższe trasy, to wtedy zawsze zabieramy go ze sobą. S.Z.: Nawet w naszym „rajderze” mamy dla niego specjalne łóżeczko. Poza tym wybieramy takie hotele, gdzie jest plac zabaw i wiemy, że Kordian będzie czuł się dobrze. M.K.: Oczywiście, mamy czasem takie myśli, że najlepiej byłoby, gdyby Kordian mógł więcej czasu spędzać w swojej przestrzeni. Ale dla jego rozwoju najważniejsze jest, aby był blisko z nami.

Jaki jest Kordian?

M.K.: Bardzo umuzykalniony. Zabieramy go czasem na nasze koncerty, jeśli jest tam miejsce, w którym nie jest dla niego za głośno. Gdy nasz synek słyszy, że ludzie skandują: „Sławomir!”, to ogromnie się cieszy. Przy okazji chciałam zaapelować do rodziców małych dzieci, by zabierali je na koncerty tylko ze specjalnymi słuchawkami tłumiącymi dźwięki, żeby nie uszkodzić swoim pociechom słuchu!

Dajecie 20–30 koncertów miesięcznie. Na co wydajecie honoraria?

S.Z.: Ostatnio sprawdzaliśmy nie to, na co wydajemy, tylko gdzie to robimy… Zgadniesz?

Hmmm... Stacja benzynowa?

M.K.: Oczywiście! Kupujemy tam kolorowanki dla dziecka, wodę, kawę, orzeszki, a nawet pastę do zębów, gdy się kończy. S.Z.: Zainwestowaliśmy też w sprzęt muzyczny, a konkretnie konsolety, bo chcemy dawać koncerty na najwyższym poziomie.

Poradźcie, proszę, zwykłym ludziom: co zrobić, żeby odnieść sukces i w końcu „poczuć piniądz”?

S.Z.: Mam jedną wskazówkę. Trzeba ciężko pracować i się nie poddawać. Jeśli masz dobry pomysł oraz talent i pracujesz nad tym systematycznie, to odniesiesz sukces.

Skąd wiedziałeś, że masz dobry pomysł?

S.Z.: Pokazali nam to fani. Wrzuciliśmy na YouTube’a pierwszy filmik i od razu zaskoczyło. Postanowiliśmy iść w tym kierunku. M.K.: Na pewno nie można się bać. Jeśli ktoś ma pomysł, w który wierzy, to musi nad nim ciężko, systematycznie pracować i nie iść na żadne kompromisy. S.Z.: Jak ktoś mówi, że się czegoś nie da zrobić, to trzeba go zwolnić!

Ostro!

S.Z.: Ostro, ale kompromisy są najgorsze. Założyliśmy na przykład, że zawsze gramy na żywo. Oczywiście, moglibyśmy zrobić pół­playbacki do piosenek i zamiast z dziewięcioosobowym zespołem jeździć na koncerty we dwójkę. Pewnie zarabialibyśmy trzy razy więcej, ale wtedy nie dawalibyśmy fanom takiej jakości, na jakiej nam zależy.

Fajnych macie chłopaków w zespole?