Weroniko, jak udaje ci się organizować czas, od kiedy na świecie jest Eli?

Mieszkacie razem?

W.R.: Mam w Warszawie własne mieszkanie, tylko czasami, kiedy zaczynam pracę na przykład o piątej rano, pomieszkuję u rodziców. Wszystkie mamy malutkich dzieci na pewno wiedzą, o co w tym chodzi – kluczowa jest logistyka.

T.R.: Wolałabym nie dojeżdżać do Weroniki o tej godzinie... Dlatego momentami moja córka mieszka po prostu u swojej niani, czyli u mnie (śmiech).

W.R.: Ale to też chyba nie tylko trudności. Jest też sporo pozytywnych stron, o czym niedawno przecież rozmawiałyśmy – nieoczekiwane podróże, spotkania. Tak jak w Karolinie Północnej, gdzie przez półtora miesiąca pracowałam na planie bardzo dla mnie interesującego filmu, w którym gram menedżerkę surferów. Film ma tytuł „Send It: The Movie” i występują w nim również Denise Richards i raper 2 Chainz. To było miłe doświadczenie nie tylko z uwagi na sam projekt, ale i miejsce. Bardzo się cieszyłam, że Ela mogła przebywać przez tak długi czas nad oceanem, w pięknej wakacyjnej miejscowości. Produkcja wynajęła nam na ten czas uroczy domek i spędziłyśmy wspaniałe chwile.