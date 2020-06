Qczaj w szczerym wywiadzie: "Bycie fit jest sexy!"

Qczaj, czyli tak naprawdę Daniel Kuczaj, to wyjątkowa postać w polskim show-biznecie. Qczaj motywuje do pracy nad sobą, zachęca swoim uśmiechem, ale i miłością - zachęca każdego, żeby się "ukochać"! Przeczytajcie wywiad z Qczajem na Party.pl. Czym jest dla niego miłość? Jak bardzo ważny jest wygląd zewnętrzny, kiedy szukamy drugiej połówki? Co sądzi na ten temat z perspektywy trenera personalnego.

Czym jest miłość dla Pana i jak ją Pan okazuje? Czy jest jakaś szczególna osoba w Pana życiu, którą Pan tą miłością otacza?

Miłość dla mnie jest sprawą intymną i trudno o tym mówić. Na pewno jeżeli kogoś się kocha, to trzeba dbać o tę relację. Starać się rozumieć tę osobę, pocieszać i przytulać w trudnych chwilach – tak mocno ukochać! QCZAJ’owa recepta na szczęśliwy związek to: robić wszystko, żeby czuć się ze sobą dobrze i jednocześnie być sobą… Nie udawać kogoś innego. Często okazywać swoje uczucia mówiąc czułe słowa i spędzać razem czas. Miłość to najważniejsza rzecz w życiu, chcemy ją przeżywać, ale lubimy także oglądać uczucia na ekranie. Ja zostałem ambasadorem Romance TV, bo każdy powinien mieć czas na uczucia! (śmiech) Ta stacja pokazuje zabawne komedie romantyczne, wzruszające produkcje o różnych odcieniach miłości czy wciągające seriale z miłosną intrygą w tle. Są też kryminały podszyte romansem, jak „Komisarz Heldt” czy „Wydział zabójstw Stambuł”. Poza tym dzięki tej telewizji można odbyć wspaniałe podróże do odległych zakątków świata nie wychodząc z domu. (śmiech) Wystarczy włączyć serial „Statek marzeń”, „Hotel marzeń” lub obejrzeć któryś z filmów z cyklu „Lato w…”. Wszystkim lubiącym opowieści o podróżach i miłości mogę polecić wakacyjny cykl „Letnie romanse”, który startuje 20 czerwca, w pierwszy dzień lata.

W Romance TV pojawił się Pan na planie serialu „Górski lekarz” - w jakiej roli? Kiedy będzie można zobaczyć odcinki z Pana udziałem?

Zgadza się, jakiś czas temu pojawiłem się na planie „Górskiego lekarza”, ale nie jako aktor. Występowałem w roli ambasadora stacji Romance TV, której widzowie pokochali produkcję o sympatycznym doktorze Martinie Gruberze. Świetnie tam się bawiłem. Miałem okazję na własne oczy zobaczyć wszystkie miejsca, które widziałem w serialu i poznałem całą ekipę! Austriacka miejscowość Ellmau, w której kręcony jest serial, zrobiła na mnie ogromne wrażenie. Praca w takiej scenerii i z takimi aktorami jak Hans Sigl to ogromna przyjemność. Hans jest mega serdecznym człowiekiem i oczywiście świetnym aktorem, co widzowie mogą zobaczyć w najnowszym 13 sezonie serialu, który będzie pokazywany po raz pierwszy w Polsce w Romance TV (od 18 maja pon-pt g. 20:00). Przyznam się, że trochę podpatrywałem jego pracę na planie. Tak znakomicie wczuwał się w swoją rolę, że mało brakowało, a sam poprosiłbym go o poradę lekarską. (śmiech)

Jak bardzo istotny jest wygląd, kiedy szukamy drugiej połówki?

Wydaje mi się, że wygląd zewnętrzny jest takim pierwszym kryterium, na które zwracamy uwagę. To właśnie pierwsze wrażenie zazwyczaj decyduje o tym, czy ktoś nam się podoba czy nie, czy się nim zainteresujemy, czy jest tzw. chemia… Ja zostałem trenerem fitnessu, żeby pomagać ludziom zadbać o swoje ciało. Często, zwłaszcza jest to domena pań, bo kobiety wymagają od siebie więcej, nie są zadowolone ze swojego ciała. To wpływa na całościową samoocenę, a w konsekwencji sprawia, że ciężej jest znaleźć drugą połówkę… Ja im pomagam, bo bycie fit jest sexy! Jak zadbać o formę i wyglądać tak, żeby przyciągać uwagę potencjalnych partnerów pokazuję widzom Romance TV. Od poniedziałku do piątku około godz. 12:25 i 17:00 na antenie stacji możecie zobaczyć specjalnie opracowane przeze mnie rozgrzewki. To ważne, żeby pomiędzy ulubionymi filmami czy serialami trochę się poruszać. Jeśli komuś będzie za mało całe linie treningowe, które można dostosować do swoich możliwości i potrzeb, są na qczajfitness.pl.