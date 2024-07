Sześć lat temu całą Polską wstrząsnęła tragedia Agaty Mróz. Jedna z najlepszych polskich siatkarek chorowała na białaczkę i z uwagi na ciążę zrezygnowała z leczenia. Do terapii wróciła na krótko po porodzie, ale zaledwie dwa tygodnie po przeszczepie szpiku kostnego zmarła, zostawiając męża i 2-miesięczną córkę. W 2012 roku do kin wszedł film opowiadający o jej walce z chorobą. Przypomnijmy: Gwiazdy na premierze filmu "Nad życie"

Teraz na obszerny wywiad w "Gali" zdecydował się mąż Agaty, Jacek Olszewski. Mężczyzna w rozmowie z magazynem przyznaje, że choć skupia się na wychowywaniu córki, myśli też o sobie i swoich potrzebach. Chwilę wytchnienia zapewniają mu dziadkowie, którzy czasami biorą pod opiekę wnuczki.



Nie skupiam się tylko na córce. Mam swoje życie. Lila jest już starsza, więc czasem jedzie do cioci czy do babci. Wtedy mam trochę czasu dla siebie. Wystarczy, że raz na jakiś czas porobię to, co lubię. Podładuję akumulatory. Chodzę po górach - przyznaje.