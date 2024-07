Właśnie do kiosków trafił nowy numer gejowskiego magazynu "PRIDE" z Dodą na okładce. Nie da się ukryć, że wokalistka wygląda fantastycznie, a miłość jej służy. Zobacz: Doda na okładce gejowskiego magazynu! Wygląda fantastycznie

Oprócz pięknej sesji w numerze ukazał się także obszerny wywiad z wokalistką. Rabczewska odpowiedziała na kilka pytań i zdradziła kilka szczegółów ze swojego życia prywatnego. Po raz pierwszy Doda tak szczerze opowiedziała o związku z kobietą, o którym do tej pory tylko wspominała dość krótko.Teraz jednak poczuła, że jest dobry moment, aby temat rozwinąć:

W wieku 13 lat związałam się z dziewczyną. Ale w ogóle nie było to dla mnie żadne zdziwienie ani szok. Moja dziewczyna z kolei miała długie włosy, ale też czarny pas ta­ekwondo, więc nikt do nas nie podchodził. . Tak jak wspominałam, heteryckie gry w butelkę mnie po prostu obrzydzały. Uciekałam więc w inne środowiska, któ­re nie wymagały ode mnie bycia nabuzo­waną hormonami nastolatką, która rzuca się na kolegów z klasy. Mogłam spokojnie dojrzewać w swoim tempie i ewentualnie pocałować się z koleżanką. To bardzo mi odpowiadało, nie przyspieszało nienaturalnie mojego dojrzewania i nie spychało mnie w jakieś patologie. Niektóre koleżanki tak się rozpędziły w swojej seksualności, że skończyły bez macic, bo HPV szalało po szkolnych korytarzach, a one skakały na tylu kolanach, że zostały z dziurą w brzuchu. Prawdziwego chłopaka miałam jakiś czas później i to tylko dlatego, że mama mnie zmusiła, bo już miała obawy. Powiedziała, że ma pięknego chłopca, który ćwiczy z tatą na siłowni. Zgodziłam się, chociaż wiesz, jestem w długoletnim związku z dziewczyną, tu już są jakieś zaręczyny, mama nic nie wie, wyrzucają nas z kolejnego mieszkania za jakieś dziwne akcje z tą moją dziewczyną... Ale poszłam na tę siłownię. Oczywiście ten chłopak w ogóle mi się nie spodobał, ale za to pojawił się jego kolega i to w nim się zakochałam.