Krystyna Sokołowska, znana widzom jako jedna z prezenterek „Pytania na Śniadanie”, nie poprowadzi już kolejnych wydań programu. Jak donosi Pudelek, Sokołowska zakończyła swoją przygodę z porannym pasmem TVP w miniony weekend.

Decyzja o odejściu nie oznacza jednak całkowitego rozstania z Telewizją Polską. Informator cytowany w w/w serwisie przekazał, że Sokołowska otrzymała ciekawą propozycję i wkrótce może pojawić się w innej roli na ekranie.

Krysia zostaje w Telewizji Polskiej. Otrzymała ciekawą propozycję i widzowie z pewnością jeszcze o niej usłyszą - mówi informator Pudelka

Ale to niejedyna gorąca zmiana w "Pytaniu na śniadanie", bowiem jeden z uwielbianych przez widzów duetów zostanie rozdzielony! Co więcej, ujawniono też, z kim Agnieszka Woźniak-Starak, która po 13 latach wraca do TVP, poprowadzi śniadaniówkę.

Nowy duet w "Pytaniu na śniadanie"

Jak informuje Pudelek, duet Anna Lewandowska – Łukasz Kadziewicz, który w ostatnich miesiącach zdobył sympatię widzów, został rozdzielony. Według informacji w/w portalu, Anna Lewandowska połączy teraz siły z Robertem Stockingerem – dotychczasowym ekranowym partnerem Sokołowskiej. Co zatem z Łukaszem Kadziewiczem?

Kto poprowadzi „PnŚ” z Agnieszką Woźniak-Starak?

To właśnie Łukasz Kadziewicz ma być programowym partnerem Agnieszki Woźniak-Starak! Przypomnijmy, że dla prezenterki będzie to powrót do „Pytania na Śniadanie” po 13 latach nieobecności. Widzowie z pewnością zapamiętali jej wcześniejszy wkład w program i teraz mogą liczyć na tę samą świetną jakość i jej ogromny profesjonalizm.

Duet Woźniak-Starak - Kadziewicz z pewnością będzie przyciągać widzów swoją charyzmą oraz unikalnym połączeniem doświadczenia i świeżości.

Widzowie z niecierpliwością będą wypatrywać debiutu tej dwójki oraz obserwować, jak w praktyce sprawdzą się nowe zestawienia prowadzących.