Już od 24 marca do 2 lipca 2023 roku dzieła Claude’a Moneta, Augusta Renoira, Edgara Degasa, Mary Cassatt, Paula Cezanne’a czy Eduarda Maneta można oglądać w wielkoformatowych, immersyjnych przestrzeniach Art Box Experience w Fabryce Norblina / poziom +2 na ul. Żelaznej 51/53 w Warszawie.

„Immersive Monet & The Impressionists” prezentuje spektakularną twórczość artystów impresjonizmu, którzy nie tylko wstrząsnęli światem sztuki, ale także wywoływali towarzyskie sensacje a nawet skandale. Świat sztuki przestawiony został w nowoczesnej formie, a motywy z obrazów przeplatają się z muzyką, przynosząc zwiedzającym niezwykłe emocje.

Ambasadorem wystawy „Immersive Monet & The Impressionists” został Stach Szabłowski, historyk i krytyk sztuki, niezależny kurator i publicysta, autor koncepcji kuratorskich kilkudziesięciu wystaw, projektów artystycznych i festiwali sztuki w przestrzeni publicznej.

Każda nasza wystawa to jednocześnie wspaniała, atrakcyjna lekcja dla dorosłych i dla dzieci. Przygotowaliśmy specjalną salę edukacyjną, stanowiącą zgodne z podstawą programową wprowadzenie do wystawy. Taka szkolna wycieczka jest chętnie wybierana przez nauczycieli i lubiana przez uczniów. Jednak to nie wszystko. Chcemy uczyć, ale przede wszystkim bawić, uwodzić gości obrazem i dźwiękiem, bez względu na wiek czy zamiłowanie do sztuki. A ta wystawa robi to jak żadna inna.