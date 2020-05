Rossmann wyprzedaje hitowy fluid za 11 złotych! "Zakrywa wszystko, ale nie daje efektu maski!"

Trend na coraz bardziej naturalny, a wręcz pielęgnacyjny makijaż sprawił, że kosmetyki mineralne cieszą się coraz większą popularnością. Ich formuły łagodniej oddziałują na skórę, minimalizują ryzyko podrażnień i przede wszystkim nie zatykają porów skóry, tak jak pozostałe produktu do makijażu. Konsystencje mineralnej „kolorówki” są przeważnie sypkie, jednak na rynku dostępne są również produkty w wygodnej płynnej formule. Jednym z nich jest nowy fluid mineralny od Bielendy.

Mat. prasowe

Mineralny fluid rozświetlający z Bielendy

Kosmetyk dopiero od niedawna dostępny jest w Rossmannie. Jego standardowa cena to 15,99 zł, jednak teraz można go kupić za 10,49 zł. Fluid mineralny, rozświetlający z sokiem z truskawki Vege Flumi Make-Up Academie, tak jak wskazuje na to jego nazwa ma wegański skład i nadaje cerze lekko błyszczące wykończenie. Ma przyjemny zapach, a jego konsystencja jest dość gęsta i całkiem dobrze napigmentowana. Wyrównuje koloryt skóry i zakrywa większość niedoskonałości, duże i mocno czerwone wypryski będą prześwitywać, ale należy pamiętać, że nie jest to produkt strice kryjący. Ogromnym plusem jest to, że jego formuła ma żółte tony. Łatwo rozprowadza się za pomocą gąbeczki, dobrze stapia się ze skórą i nadaje jej lekkie glow. Testując go zdecydowałam się odpuścić puder. W takiej wersji jest niewyczuwalny, trzyma się w niezłym stanie przez kilka godzin, delikatnie ciemnieje i stopniowo się ściera oraz mocniej wyświeca. Wygląda przy tym bardzo naturalnie. Po kilku aplikacjach nie zauważyłam, by przesuszał cerę, czy zapychał, a wręcz przeciwnie po całym dniu skóra wyglądała na zdrową i nawilżoną. Zdecydowanie warto zastąpić nim tradycyjny podkład w wiosenno-letnim sezonie i pozwolić odpocząć cerze, zwłaszcza kiedy pojawiają się na niej liczne niedoskonałości. Kosmetyk występuje w trzech odcieniach - jasny beż, naturalny beż i słoneczny. Jest to nowy produkt, więc nie zdążył zdobyć jeszcze zbyt wielu recenzji na wizażu, jego ocena obecnie wynosi 4,4 w pięciopunktowej skali.

„Jest super! Mam cerę mieszaną, naczynkową, która uwielbia się przetłuszczać, a ten fluid pięknie wyrównuje jej koloryt i ma naprawdę świetny skład. Dobrze kryje i ładnie schodzi z newralgicznych punktów - nos i broda (co jest nieuniknione przy każdym podkładzie po całym dniu).”

„Zwróciłam na niego uwagę przez urocze opakowanie. Jest cudownie żółty, i nie ma w ogóle różowych tonów. Konsystencja jest kremowa i łatwo się blenduje. Można budować jego krycie, ale nadal nie daje efektu maski czy ciastka. Zakrywa wszystko, poza większymi zmianami trądzikowymi. Po nałożeniu skóra jest ładnie rozświetlona. Na mojej cerze skłonnej do przetłuszczania przypudrowany trzyma się do ok. 10 godzin. Kosmetyk dodatkowo nawilża.”

„Fluid po nałożeniu fajnie wtapia się w naturalny kolor cery. Jest mega rozświetlający i posiada delikatne drobinki. Nie wysusza skóry. Na okres wiosenno-letni w sam raz.”- oceniają wizażanki.