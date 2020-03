Wyprzedaże wiosna 2020. Kultowy tusz do rzęs PUPA kupicie teraz 70 procent taniej!

Jeśli kochasz tusze, które maksymalnie pogrubiają i wydłużają twoje rzęsy, z pewnością słyszałaś o tuszu Pupa, Maxi Volume, którego sklepowa cena jest niestety dość wysoka - tusz kosztuje przeważnie ok. 70-80 złotych. Dla wszystkich fanek tego tuszu mamy wspaniałą wiadomość. Został teraz przeceniony - i to o 70 procent! Dostępny jest w tak atrakcyjnej cenie na stronie Ladymakeup.pl. Został przeceniony z 72 złotych na zaledwie 22,90 zł! To naprawdę dobra okazja, ale niestety nie wiemy, jak długo potrwa - dlatego też radzimy wam się pospieszyć!

Spójrzcie sami, ten makijaż został wykonany za pomocą kosmetyków PUPA!

Wizażanki na forum Wizaż.pl są zachwycone tuszem PUPA Maxi Volume. To tylko kilka opinii z forum:

Po nałożeniu kilku warstw wygląda bardzo ładnie. Rzęsy są pogrubione i wydłużone.

Nie przepadam za takimi szczoteczkami, ale ten tusz skradł moje serce. Pięknie wydłuża i pogrubia rzęsy. Moje rzęsy po pomalowaniu tym tuszem wyglądają jak milion dolarów.