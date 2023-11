To już koniec. Decyzja została podjęta - K2 pozostanie niezdobytą zimą górą świata.

W oparciu o głęboką analizę sytuacji w porozumieniu z zespołem zdecydowałem dziś o zakończeniu akcji górskiej na K2 - oświadczył kierownik wyprawy Krzysztof Wielicki.

Misja trwała w sumie siedem tygodni. Ostatecznym celem było wejście na szczyt niezdobytego jeszcze zimą ośmiotysięcznika K2 (8611 m). Przypomnijmy, że jeszcze dziś rano pogoda nieznacznie się poprawiła i himalaiści mieli iść do góry. Pojawiło się jednak zbyt dużo problemów, o których przeczytacie niżej.

K2, choć nie jest najwyższą górą na świecie (Mount Everest ma 8848 metrów), to uważa się ją za najgroźniejszą i najtrudniejszą do zdobycia. K2 próbowało zdobyć do tej pory 300 osób, aż 80 śmiałków straciło na niej życie.

Akcja na K2 przerwana. Dlaczego?

Tak w całości brzmi komunikat o zakończeniu akcji górskiej na K2 wydany przez Krzysztofa Wielickiego:

Wpływ na decyzję o zakończeniu akcji miały następujące czynniki:

1. Wynik rekonesansu zespołu Adam Bielecki i Janusz Gołąb w dniu dzisiejszym. Okazało się, że na drodze do C1 wszystkie liny są zasypane, namiot w bazie wysuniętej jest uszkodzony, istnieje również duże prawdopodobieństwo zniszczenia obozów C1, C2 oraz C3.

2. Prognoza pogody, która potwierdza tylko 1 krótkie okno pogodowe ok 11.03.2018

3. Brak możliwości zaaklimatyzowania min. 1-go zespołu na wys. 7200m, który by zdążył po powrocie do bazy na podjęcie próby ataku szczytowego w dniu 11.03

4. Zagrożenie lawinowe w górnych partiach drogi. W ostatnich 8 dniach zanotowaliśmy łącznie ponad 80 cm opadów śniegu.

5. Ostrzeżenie z Portalu Ventusky o dużych opadach na wys.7600m

6. Złe prognozy na okres po 11.03.2018 Priorytetem wyprawy jest bezpieczeństwo uczestników.

Adam Bielecki nie zdobędzie zimą K2

