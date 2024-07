Maja Ostaszewska miała wpadek samochodowy! "Super Express" donosi, że do zdarzenia doszło na skrzyżowaniu ulicy Domaniewskiej z ulicą Puławską w Warszawie. Auto marki Audi kierowane przez aktorkę uderzyło w tył samochodu terenowego. Policja ustaliła, że to aktorka doprowadziła do wypadku. Maja Ostaszewska została ukarana mandatem i punktami karnymi.

Sprawcą okazała się kierująca audi. Otrzymała mandat w wysokości 250 zł oraz 6 punktów karnych. Kierowcy obu pojazdów byli trzeźwi. Nikomu nic się nie stało - w rozmowie z TVN Warszawa przyznała Edyta Adamus z Komendy Stołecznej Policji.

To już kolejny wypadek, do którego doszło na ulicach Warszawy z udziałem gwiazd. Zaledwie kilka tygodni temu informowaliśmy o stłuczce Dawida Ogrodnika oraz wypadku Mariny Łuczenko, która kierowała autem należącym do jej narzeczonego, Wojciecha Szczęsnego. Na szczęście we wszystkich przypadkach nikomu nic się nie stało.

Maja Ostaszewska miała wypadek.

Aktorka została ukarana mandatem.