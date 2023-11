Podano wyniki tegorocznego plebiscytu na "Złotą piłkę"! Niekwestionowanym liderem rankingu jest Cristiano Ronaldo, który zdobył pierwszą pozycję, gromadząc 946 punktów i pozostawiając konkurentów daleko w tyle. Tym samym Portugalczyk, grający w barwach Realu Madryt, utrzymał pozycję lidera z 2016 roku. Będzie to już piąta "Złota piłka" CR7, poprzednie zdobył w 2008, 2013, 2014 i wspomnianym już 2016 roku. Drugiej miejsce w zestawieniu należy do Lionela Messi, który zdobył 670 punktów. A trzecie - do Neymara, który uzyskał ich 361. Robert Lewandowski znalazł się dopiero na dziewiątej pozycji plebiscytu z 45 punktami.

Reklama

Zobacz też: Anna i Robert Lewandowscy zadali szyku na otwarciu butiku w Monachium. Znamy cenę sukienki Ani! ZDJĘCIA

Plebiscyt na "Złotą piłkę" 2017 - pełna lista

Ranking "Złota piłka" powstaje na podstawie głosowania dziennikarzy z całego świata. W tym swoje głosy oddało 173 reprezentantów mediów z różnych krajów, w tym Polski. Oto pełne zestawienie plebiscytu na prestiżową nagrodę "France Football".

1. Cristiano Ronaldo (Portugalia, Real Madryt) - 946 punktów;

2. Lionel Messi (Argentyna, FC Barcelona) - 670 punktów;

3. Neymar (Brazylia, Paris Saint-Germain) - 361 punktów;

4. Gianluigi Buffon (Włochy, Juventus) - 221 punktów;

5. Luka Modrić (Chorwacja, Real Madryt) - 84 punkty;

6. Sergio Ramos (Hiszpania, Real Madryt) - 71 punktów;

7. Kylian Mbappe (Francja, AS Monaco/Paris Saint-Germain) - 48 punktów;

8. N'Golo Kante (Francja, Chelsea) - 47 punktów;

9. Robert Lewandowski (Polska, Bayern) - 45 punktów;

10. Harry Kane (Anglia, Tottenham) - 36 punktów;

11. Edinson Cavani (Urugwaj, Paris Saint-Germain) - 32 punkty;

12. Isco (Hiszpania, Real Madryt) - 28 punktów;

13. Luis Suarez (Urugwaj, Barcelona) - 27 punktów;

14. Kevin De Bruyne (Belgia, Manchester City) - 25 punktów;

15. Paulo Dybala (Argentyna, Juventus) - 23 punkty;

16. Marcelo (Brazylia, Real Madryt) - 21 punktów;

17. Toni Kroos (Niemcy, Real Madryt) - 20 punktów;

18. Antoine Griezmann (Francja, Atletico) - 17 punktów;

19. Eden Hazard (Belgia, Chelsea) - 16 punktów;

20. David De Gea (Hiszpania, Manchester United) - 15 punktów;

21. Leonardo Bonucci (Włochy, Milan) i Pierre-Emerick Aubameyang (Gabon, Borussia Dortmund) - 14 punktów;

23. Sadio Mane (Senegal, Liverpool) - 10 punktów;

24. Radamel Falcao (Kolumbia, AS Monaco) - 9 punktów;

25. Karim Benzema (Francja, Reak Madryt) - 7 punktów;

26. Jan Oblak (Słowenia, Atletico) - 4 punkty;

27. Mats Hummels (Niemcy, Bayern) - 3 punkty;

28. Edin Dzeko (Bośna i Hercegowina, Roma) - 2 punkty;

29. Dries Mertens (Belgia, Napoli) i Philippe Coutinho (Brazylia, Liverpool) – 0 punktów

Zaskoczeni pozycją Roberta Lewandowskiego?

Polecamy: ROBERT LEWANDOWSKI PRZEFARBOWAŁ SIĘ NA JASNY BLOND!

Robert Lewandowski zajął 9. miejsce w plebiscycie na Złotą Piłkę 2017.

East News

Reklama

1. miejsce należy do Cristiano Ronaldo.