Wyłoniłyśmy zwyciężczynie konkursu! Piękne zestawy Eisenberg wędrują do:

Reklama

Ola Główka

Ewelina Krupska

Paulina Chwatek-Selega

GRATULUJEMY!

Zobacz także

Mamy dla Was kolejny modowy konkurs! Tym razem na Fleszstyle.pl możecie wygrać zestaw ekskluzywnych upominków od Eisenberg.



3 szczęśliwe osoby, które najciekawiej odpowiedzą na nasze pytanie/zadanie otrzymają jedną z 3 nagród: zestaw Eisenberg, apaszkę, perfumy "Back to Paris", krem do twarzy po opalaniu i serum do twarzy.

Zadanie konkursowe

Dołączcie do naszego FANPAGE na Facebooku tutaj:

A na adres e-mail konkurs@fleszstyle.pl z dopiskiem w tytule maila EISENBERG wyślijcie nam pomysł na stylizację z pięknymi apaszkami projektu Eisenberga. Czekamy na wasze kreatywne kolaże!

Życzymy powodzenia!

Regulamin konkursu:

Konkurs trwa w dniach: 26. kwietnia do 9. maja 2013 roku.



Reklama

Zajrzyjcie do naszej galerii, gdzie znajdziecie piękne apaszki Eisenberg: