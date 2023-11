Poniedziałkowy wieczór to prawdziwe święto dla wszystkich miłośników piłki nożnej. Na Stadionie Narodowym odbył się bowiem mecz Polska-Izrael, który ma szansę przejść do historii, jako jedna z najlepszych rozgrywek naszej drużyny. Na boisku byliśmy świadkami aż czterech goli w wykonaniu czterech piłkarzy!

Polska pokonała Izrael

Polska reprezentacja wygrała z izraelską drużyną aż 4 do 0! Pierwszy gol należał do Krzysztofa Piątka. Następnie do bramki przeciwników strzelił Robert Lewandowski, a dosłownie chwilę później - Kamil Grosicki. Ostatni gol należał do Damiana Kądziora. Kibicom spodobała się dobra passa piłkarzy, bo cały czas krzyczeli "jeszcze jeden, jeszcze jeden!".

Oczywiście sportowcy mogli liczyć nie tylko na wsparcie wiernych fanów, ale swoich ukochanych. Na trybunach nie zabrakło WAGs, a wśród nich m.in. Anny Lewandowskiej, która pojawiła się w towarzystwie przyjaciółki i brata.

Oglądaliście mecz?

