3 z 5

Ostatnio byłaś w Indiach . Czy podczas tej podróży też poszukiwałaś swojej kobiecej siły?

Podróż do Indii była moją pierwszą samotną podróżą od ponad czterdziestu lat, kiedy to w wieku sześciu lat pojechałam z Rzeszowa do Jasła, a potem do Duląbki, gdzie mieszkała moja babcia Marysia. A do Indii pojechałam na kurs „Błogosławieństwa Jedności”, by dołożyć od siebie małą cegiełkę do budowania lepszego świata dla nas wszystkich. Zmienianie świata trzeba zaczynać od siebie, staram się o tym codziennie pamiętać. Przepracowałam tam swoje różne trudne sytuacje emocjonalne, co pomogło mi spojrzeć na siebie z innej strony.

Wróciłaś stamtąd spokojniejsza?

Ten proces zaczął się wiele lat temu. Pierwszą osobą, która spowodowała poważne zachwianie mojej równowagi, była Dorota Rabczewska. Na przykładzie tego, co się stało między mną a nią, nauczyłam się, że nie można w sobie nosić gniewu, żalu, pretensji, że trzeba każdego dnia pozwolić sercu patrzeć na świat jego oczami i nie obarczać go tak ciężkimi emocjami. To była trudna, ale cenna lekcja. Cieszę się, że spotkałyśmy się podczas koncertu „Artyści przeciw nienawiści”, uścisnęłyśmy sobie dłonie i bez zbędnych emocji każda poszła robić swoje.

Dobrze się czułaś podczas tego koncertu?

Bardzo! To był piękny koncert. Wymagał ogromu pracy od wszystkich, którzy zorganizowali go z Dodą. Wielkie gratulacje dla nich i publiczności. Mnóstwo młodych ludzi przyszło, żeby pokazać, że nienawiść i hejt to nie jest ich świat. To krok do pięknej zmiany.