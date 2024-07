Kampanie Dior co sezon należą do tych najbardziej oczekiwanych. Wieczorowe suknie, bogate wnętrza i najpiękniejsze top modelki to elektryzujące połączenie, które sprawia, że mogłybyśmy godzinami patrzeć na te bajkowe fotografie.

Reklama

Więcej o domu mody Dior przeczytasz tutaj>>>

Reklama

Twarzami jesiennej kampanii Diora są Daria Strokous, Anastasia Ivanova, Iselin Steiro i Marie Piovesan. Zostały one sfotografowane w wyjątkowym miejscu Opéra Garnier w Paryżu, a autorem zdjęć jest Willy Vanderperre. Musimy przyznać, że trudno byłoby znaleźć lepsze miejsce do pokazania projektów couture Rafa Simonsa, dyrektora kreatywnego marki.



Tak prezentuje się kampania Dior na jesień 2013: