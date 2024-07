Wygraj podwójne bilety na rodanie nagród MTV EMA 2016 w Rotterdamie i zobacz występ Bruno Marsa! Podczas tegorocznej gali w Rotterdamie ten trzykrotny laureat MTV EMA, po raz pierwszy na żywo wykona swój najnowszy singiel „24K Magic”. MTV EMA 2016 będzie emitowane prosto z hali Ahoy Rotterdam w Rotterdamie w niedzielę, 6 listopada o godzinie 21:00! Zapowiada się gorąca impreza - stacja MTV ogłosiła pełną listę nominowanych do nagród MTV EMA 2016, faworytami są Beyonce oraz Justin Bieber, którzy mają na swoim koncie po 5 nominacji. Tuż za nimi uplasowała się Adele, która powalczy m. in. o tytuł Najlepszej Artystki. Wśród nominowanych w kategorii Najlepszy Wykonawca Rockowy znalazł się kultowy zespół Coldplay, za tegoroczny debiut doceniony został Lucas Graham, natomiast kandydatem w kategorii Najlepszy Artysta jest między innymi Shawn Mendes. O statuetkę Najlepszej Piosenki powalczą: Rihanna i Drake, Justin Bieber z piosenką „Sorry”, Lukas Graham i jego hit „ 7 Years”, Adele z utworem „Hello”, a także hit „ I Took A Pill In Ibiza” w wykonaniu Mike’a Posnera.

Znamy również wszystkich nominowanych w kategorii Najlepszy Polski Artysta. Możesz już głosować na Najlepszego Polskiego Artystę na stronie MTVEMA.COM. Dzięki głosowaniu widzów do Ani Dąbrowskiej, Dawida Podsiadło, Bovskiej oraz Margaret dołączyła Cleo. MTV EMA 2016 będzie emitowane na żywo prosto z hali Ahoy Rotterdam w Rotterdamie w niedzielę, 6 listopada o godzinie 21:00 czasu polskiego!

Stacja MTV postanowiła również uczcić fakt, iż tak wielu młodych artystów próbuje swoich muzycznych sił w sieci. Dlatego, nominowanych w kategorii Najlepsza Piosenka ogłoszono poprzez składankę wszystkich pięciu utworów, którą wykonał Leroy Sanchez - hiszpański wokalista cieszący się ogromną popularnością w internecie. Jego video pojawiło się na wszystkich platformach social mediowych MTV na całym świecie.

Link : http://tv.mtvema.com/video/nominee-medly-leroy-sanchez/nzt951

3 listopada w warszawskim Klubie Palladium odbędzie się MTV PRE-PARTY.

Chcesz zobaczyć międzynarodowe gwiazdy na żywo i wziąć udział w gali MTV EMA 2016 w Rotterdamie? Odpowiedz na pytanie konkursowe i wygraj jedno z dwóch podwójnych zaproszeń na MTV EMA 2016 (w tym przelot do Rotterdamu i nocleg dla dwóch osób) lub jeden z pięciu podwójnych biletów na PreParty w Warszawie.



Na zgłoszenia czekamy do 26.10 do 23:59!

W konkursie mogą wziąć udział wyłącznie osoby, które ukończyły 18 lat.

