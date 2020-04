Wycieczki bez wychodzenia z domu, czyli najpiękniejsze podróże filmowe. Zobaczcie, co warto obejrzeć podczas majówki!

Wasze majówkowe wyjazdy trzeba było przełożyć lub odwołać? Nic straconego! Alternatywą dla klasycznych podróży są... wycieczki filmowe! Dzięki kanałowi Stopklatka w dwa dni możecie zwiedzić najpiękniejsze miejsca na mapie Europy - malowniczą Prowansję i romantyczną Weronę. Brzmi świetne, prawda? :)

„Dobry rok”, reż. Ridley Scott

W sobotę, 2 maja o godz. 20:00 stacja wyemituje „Dobry rok” - amerykańską komedię romantyczną w reżyserii Ridleya Scotta, w której główną rolę zagrał czarujący australijski aktor, Russell Crowe.

Film opowiada historię brytyjskiego specjalisty od inwestycji, który pomimo posiadania sporego majątku, nie ma szczęścia w miłości. Max Skinner (Russell Crowe) uwielbia swoją pracę – adrenalinę i możliwość obracania wielkimi sumami. Jest typem mieszczucha, ale sytuacja zmusza go do zmiany otoczenia...

Winnica w Prowansji, którą otrzymuje w spadku po zmarłym wuju staje się punktem zwrotnym w jego życiu. Skupiony dotąd na pracy biznesmen, odnajdzie w niej nie tylko spokój ducha, ale także miłość, której tak bardzo potrzebował...

Podróż z Russellem Corowem do Prowansji to prawdziwa gratka dla fanek przystojnego aktora oraz miłośniczek romantycznych wschodów i zachodów słońca. Widoki, które możemy podziwiać na ekranie niejedną z was wprowadzą w nostalgiczny nastrój. Ach, Vive la France!

„Listy do Julii”, reż. Gary Winick

Najbardziej romantyczne miasto świata - szekspirowską Weronę, będzie można odwiedzić już następnego dnia - w niedzielę, 3 maja o godz. 20:00. „Listy do Julii”, które zapewniły popularność Amandzie Seyfried, to wzruszająca komedia o poszukiwaniu straconej miłości.

Młoda pisarka Sophie (w tej roli wspaniała Amanda Seyfried) oraz jej narzeczony Victor (Gael García Bernal), początkujący kucharz, wyruszają do Włoch aby zakosztować tamtejszych smaków.

Kiedy Victor bez reszty oddaje się poszukiwaniom kulinarnych inspiracji, Sophie w pojedynkę zwiedza miasto. Historia nabiera tempa, kiedy dziewczyna trafia do miejsca pielgrzymek zakochanych. Tam znajduje przyczepiony do muru poruszający list z 1957 roku, który na zawsze odmienia jej życie…

I choć w „Listach do Julii” wystąpiła plejada znakomitych aktorów, to tak naprawdę główną rolę odegrał krajobraz Wenecji Euganejskiej i przepiękne, włoskie zabytki (tak, w filmie pojawia się m.in. słynny balkon Julii Capuleti) Wprost nie sposób się nie zachwycić :)

Przypominamy!

„Dobry rok” – sobota, 2 maja o godz. 20:00 /„Listy do Julii” – niedziela, 3 maja o godz. 20:00

Nie przegapcie okazji, aby dotrzeć do pięknych miejsc, w których króluje miłość :)

Artykuł powstał z udziałem kanału Stopklatka.

