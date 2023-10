Warzywa mają moc - to pewne! Są bogate w minerały i witaminy, które pozytywnie wpływają nie tylko na nasz organizm, ale również na naszą skórę. Jesteś ciekawa, które warzywo spowalnia procesy starzenia się i w jakich produktach znajdziemy te witaminowe bomby? Nasza redaktorka Kinga Łodyga przygotowała przegląd takich kosmetyków!

Wiem Więcej z Party! Kosmetyki z wyciągiem z warzyw i owoców

Nowa seria kosmetyków AA GO GREEN to pielęgnacyjno-warzywne menu dla twarzy, które oparte jest na czterech super-warzywach: burak, ogórek, dynia i seler.

BURAK

To warzywo zawiera duże ilości potasu, wapnia, fosforu, magnezu, żelaza, cynku oraz witamin z grupy B. Dzięki temu, że jest źródłem antyoksydantów - spowalnia procesy starzenia się i chroni włókna kolagenowe. Produkty, które posiadają ekstrakt z buraka mają za zadanie wyrównać koloryt cery oraz przywrócić jej młodzieńczy blask. W linii AA GO GREEN mamy do wyboru:

Energetyzującą Wodę Micelarną z Burakiem, która doskonale oczyszcza skórę, zapewniając jej odświeżenie i komfort.

Energetyzujący Krem-Maska z Burakiem, który intensywnie pielęgnuje, przywracając skórze zdrowy wygląd, promienność i blask. Dodatkowo jest to produkt 2w1! Wystarczy tylko, że nałożysz grubszą warstwę kremu i pozostawisz go na 10 minut - tak właśnie powstaje maska, która szybko poprawi koloryt naszej cery.

ECS

OGÓREK

To cudowne warzywo, które działa łagodząco, zmiękczająco i nawilżająco, a wszystko za sprawą tego samego odczynu pH, co nasza skóra. Co więcej, stanowi źródło cennych dla skóry soli mineralnych, kwasów organicznych, a także witaminy A, C i E oraz witamin z grupy B. Kosmetyki z ekstraktem z ogórka mają działanie odświeżające oraz wspomagają walkę z przebarwieniami - rozjaśniając naszą skórę. Dostępne kosmetyki AA z tym warzywem to:

Nawilżająca Esencja Tonizująca z Ogórkiem, która nawilża, koi i odświeża skórę. Idealnie sprawdzi się tuż po demakijażu, gdyż przywraca naturalny poziom pH skóry.

Nawilżający Krem z Ogórkiem, który optymalnie wyrównuje poziom nawilżenia, przywracając skórze świeżość i zdrowy koloryt.

DYNIA

Jak się okazuje, dynia nie jest dobra tylko jako dekoracja na Halloween! Idealnie działa też na naszą cerę, ponieważ obfituje w takie minerały jak potas, wapń, żelazo oraz witaminy - szczególnie prowitaminę A, E oraz witaminę B1 i B2 - głęboko nawilża, rewitalizuje oraz odmładza skórę. Zawiera również fitosterole, które mają działanie przeciwalergiczne i przeciwzapalne. Dlatego kosmetyki z tym ekstraktem świetnie sprawdzą się u osób, które mają skłonności do podrażnień, ponieważ mają działanie kojące i łagodzące. W nowej linii AA również jest to warzywo!

Zobacz także

Kojący Krem pod Oczy i do Twarzy z Dynią - regeneruje skórę, przywraca jej komfort, elastyczność i aksamitną gładkość. Skutecznie łagodzi i zapewnia jej optymalny poziom nawilżenia.

Regenerujące Serum Olejowe z Dynią - skutecznie regeneruje i odżywia skórę.

ECS

SELER

To warzywo jest bogatym źródłem witamin, mikroelementów i beta-karotenu, a na dodatek posiada dwa razy więcej witaminy C niż cytrusy! Seler wspomaga detoksykację i regenerację skóry, a przy tym intensywnie ją nawilża. Ekstrakt z tego warzywa zawarty jest w:

Oczyszczającej Paście DETOX z Selerem, która ma za zadanie przywrócić promienny i zdrowy wygląd skóry oraz oczyścić ją i odświeżyć.

Przeciwzmarszczkowy Krem DETOX z Selerem, który działa przeciwstarzeniowo, ujędrnia skórę i przywraca jej zdrowy koloryt.

Nawilżający Podkład Wygładzający z Selerem - daje zdrowy i promienny wygląd naszej cerze. Idealnie stapia się ze skórą, a jego formuła zapewnia nam średni poziom krycia, zapewniając komfort aplikacji i naturalny efekt makijażowy.

Warto również podkreślić, że kosmetyki AA GO GREEN posiadają dwa prestiżowe certyfikaty - ECOCERT, który zaświadcza, że receptury są naturalne oraz VEGAN SOCIETY, potwierdzający, że produkty są wegańskie. Jeśli posiadasz bardzo wrażliwą skórę - nie musisz się martwić! Wszystkie produkty są również hipoalergiczne, co zostało potwierdzone klinicznymi testami z udziałem alergików. Kosmetyki AA GO GREEN to idealny krok, aby zafundować swojej skórze naturalną pielęgnację, która sprawi, że skóra będzie zdrowa, zadbana i promienna!

Materiał powstał z udziałem marki AA