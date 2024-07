Wiosna zbliża się wielkimi krokami, dlatego już czas pomyśleć o ubraniach i dodatkach na nowy sezon. W tym miesiącu stawiamy na intensywne kolory i dziewczęce sukienki. Nie zapomniałyśmy również o królujących od lat pastelach.

Reklama

Przeczytajcie więcej o modnych nowościach na wiosnę 2015

Reklama

Zatem co znajdziecie w naszym zestawieniu? Różowe sportowe buty od Reebok Classic, szarą torebkę Zary, wzorzysty płaszcz H&M, złoty zegarek Guess, pastelową sukienkę M by Maya Palma oraz granatowy płaszcz SOLD by Michał Szulc. Jednak naszym największym hitem są czarne szpilki od Christiana Louboutina. Czerwone serduszko dodaje im jeszcze większego uroku!

W galerii znajdziecie więcej modowych hitów marca: