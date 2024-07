Reklama

Hollywoodzcy paparazzi przyłapali Ryana Goslinga na stacji benzynowej, gdy ten tankował samochód. Nic by w tym zaskakującego nie było, gdyby nie T-Shirt, który aktor miał na sobie.

Ryan Gosling miał na sobie biały T-shirt z czarno-białą podobizną młodziutkiego Macaulay'a Culkina, który jak się okazuje jest rówieśnikiem Ryana Goslinga. Redakcji Fleszstyle.pl, udało się namierzyć koszulkę gwiazdora. To brytyjska marka Worn By stworzyła ten T-shirt, który m.in. na Amazoon, możecie kupić za ok. 150 zł.

