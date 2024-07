Paparazzi przyłapali Gwen Stefani ze swoim dzieckiem na lotnisku w Nowym Jorku. Gwiazda, której styl kochają tysiące ludzi na świecie, często również lansuje nowe trendy. Tym razem zauważyłyśmy, że artystka miała na sobie wygodnie i bardzo modne buty zimowe marki Sorel. Koszt takich zimowych cudeniek, to ok. 600 złotych.

Buty w tym stylu to gwarancja na długie i okrutne zimy, jaki zazwyczaj mamy w Polsce. W końcu są stworzone z najwyższej jakości materiałów, a do tego kochają je gwiazdy! Zresztą my też.