Doda Rabczewska pojawiła się na 4. urodzinach magazynu Mikołaja Komara - K-mag w wojskowej kurtce i skórzanych szortach. Jej look w stylu Rihanny, czy Rity Ory bardzo nam się spodobał. A najbardziej przypadła nam do gustu zabawna czapka z napisem "Fuck It".

Reklama

Zobaczcie więcej stylizacji Dody Rabczewskiej tutaj:

Jak się okazuje to jakże odważne nakrycie głowy możecie kupić w internetowym sklepie Dody za jedyne 50 złotych. Koszt niewielki, a dodatek w tym stylu przyda się do nieskończonej ilości stylizacji.

My już wybieramy się na wirtualne zakupy do Dody, a wy?

Reklama