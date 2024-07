Paparazzi przyłapali Diane Kruger na lotnisku LAX w Los Angeles. Aktorka, która przez wielu uznawana jest za ikonę mody i stylu wie jak dobrze wyglądać nawet w casualowym stroju.

Tym razem Diane Kruger, miała na sobie marynarkę w groszki, model "Pauliette" od Diane Von Furstenberg, białą, skórzaną torebkę Rochas oraz balerinki z plastikowymi wstawkami po bokach od Christiana Louboutina. Koszt takich bucików to ok. 1700 złotych. Można je kupić w wielu sklepach internetowych. Któraś z was skusi się na taką ekstrawagancję?