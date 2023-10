Ekspresyjna i zmysłowa, a zarazem romantyczna i delikatna – każda kobieta ma wiele twarzy, które składają się na jej niepowtarzalną osobowość. Doskonale wie o tym marka Avon, która stworzyła nowy zapach z linii perfum Eve. Perfumy Embrace to hołd złożony wszystkim obliczom kobiecości, a jego ambasadorką została Natalia Kukulska. To właśnie nam piosenkarka zdradza, jak dotarła do etapu, w którym wie, że zaakceptowanie siebie prowadzi do wewnętrznej harmonii oraz co motywuje ją do twórczego działania.

Jednogłośna w pracy i w domu

Natalia Kukulska to jedna z najbardziej znanych polskich piosenkarek, która na scenie muzycznej obecna jest od ponad trzydziestu lat, a prywatnie również jest żoną i mamą trójki dzieci. Pełna energii (nie tylko tej twórczej) artystka to świetny przykład spełnionej kobiety, której motorem napędowym jest zarówno praca, jak i rodzina. Jak pogodzić te dwie role? Jak zdradza nam Natalia, choć logistycznie zdarza się być to trudne, jej poczucie pełni to właśnie połączenie aktywności zawodowej i pasji, którą uwielbia, oraz rodziny, dzięki której to, co robi, nabiera sensu i daje wewnętrzną harmonię.

Czasami coś dzieje się kosztem czegoś. Ale zawsze nadrabiam zeległości. Teraz, kiedy trwa promocja mojego nowego minialbumu pt. „Jednogłośna”, jest bardzo intensywnie, wiem, że niektóre sprawy domowe będą musiały poczekać. (…) Ale zawsze dawałam radę. Moje muzyczne portfolio to 12 solowych płyt, a życiowo to troje dzieci. Mam z czego być dumna.

Czy w życiu artystki istnieje jeden niezawodny sposób na pogodzenie życia prywatnego i zawodowego? Kluczem jest uzupełnianie się dwóch światów – rodzinnego i zawodowego. Jak sama mówi, nie wyobraża sobie, by jeden istniał bez drugiego, bo właśnie ich koegzystencja napędza ją do działania.

Nie mam złotego środka i sposobu na życie. Na pewno nie czułabym się spełnioną mamą, gdybym nie mogła realizować się artystycznie i na odwrót – gdybym nie miała rodziny, odczuwałabym pustkę, nawet jeśli spełniałabym artystyczne marzenia.

Jednym z ostatnich spełnień muzycznych Natalii Kukulskiej jest nowa EPka. „Jednogłośna” to składający się z czterech utworów minialbum, do powstania którego pretekstem była 25. rocznica wydania krążka „Światło”. Wydawnictwo ma charakter kolekcjonerski, a edycja jest limitowana. Choć utwory są premierowe, artystka uważa to za swoiste „the best of”.

Myślę, że to, co teraz robię, to właśnie esencja wielu moich podróży muzycznych i autorefleksji, które budowały się we mnie przez lata. Tytuł „Jednogłośna” łączy to wszystko, co się we mnie nabudowało, dzięki czemu mam własny język artystyczny, którym chciałam się podzielić – dodaje Natalia. Wydaje mi się, że jestem już jednogłośna – w każdej wersji siebie jestem prawdziwa, żyję w prawdzie ze sobą. Śpiewam o tym w tytułowej piosence „Jednogłośna”: „Choć wiele to zajęło mi, przyjaźnię się ze sobą dziś”. Nie mam na myśli samouwielbienia, tylko pewien rodzaj akceptacji, poznania siebie – swojej, jak śpiewam „topografii” wad i zalet i umiejętności odpuszczania.

Natalia Kukulska ambasadorką linii perfum Avon Eve

Piosenkarka to kobieta spełniona, silna, miewająca również gorsze momenty, w których pokonywaniu pomaga jej świadomość siebie. Nic więc dziwnego, że została twarzą zapachów marki Avon z linii Eve. Kompozycję nowych, wyjątkowych perfum Eve otwierają urzekające kwiatowe aromaty różowej piwonii i osmantusa. Dopełnienie tego niezwykle subtelnego i kobiecego zapachu stanowi wyrazisty, ciepły, karmelowo-piżmowy akord, któremu nie sposób się oprzeć. To połączenie nieoczywiste, lecz uzupełniające się – zupełnie jak barwna, kobieca natura.

Piosenkarka angażowała się już wcześniej w działania marki Avon, które są bliskie wyzwanym przez nią wartościom, wspierając artystycznie poprzednie kampanie, więc równie chętnie dołączyła do projektu promującego linię perfum Eve oraz nowy zapach Embrace.

Marka Avon, oprócz tego że ma olbrzymi wybór kosmetyków, kojarzy mi się od lat z działaniem na rzecz kobiet. Pamiętam akcje Różowej Wstążki, w których również brałam udział, więc bardzo podoba mi się ta filozofia wspierania kobiet na różnych polach – podkreśla Natalia. Gama perfum Eve pokazuje naszą różnorodność przez kolory, zapachy i nuty, które składają się na naszą naturę, która jest przecież bardzo wielowymiarowa. Kampania bardzo ciekawie to obrazuje – różne kolory podkreślają elegancję, zmysłowość, kobiecość i siłę. To wszystko widać w filmie reklamowym, w którego tle rozbrzmiewają dźwięki mojej nowej piosenki „Jednogłośna”.

Zawodowa droga Natalii oraz przesłanie, jakie chce przekazać marka Avon, świetnie ze sobą współgrają, dlatego też bycie częścią tej kampanii jest naturalnym połączeniem.

