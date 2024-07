Historia miłości Katarzyny Cichopek i Marcina Hakiela zakończyła się po 17 wspólnych latach. W połowie marca para poinformowała o rozstaniu, publikując w mediach społecznościowych oświadczenia. Wydawało się, że oboje zdecydują się przemilczeć powody rozstania, a tymczasem Marcin Hakiel udzielił zaskakujacego wywiadu w programie "Miasto kobiet". Tancerz w rozmowie z Aleksandrą Kwaśniewską powiedział wprost, że to Katarzyna Cichopek chciała wolności i zasugerował zdradę.

Nie chciałbym potocznie mówiąc "prać brudów", ale chyba najtrudniejszy moment w tej całej sytuacji był taki, że moja była partnerka od jakiegoś czasu prosiła już o wolność, więcej wolności, przestrzeni. Ja jej to dałem, no a pewnego dnia się okazało, że ta wolność ma imię. Ja nie byłem na to przygotowany, no bo na takie coś nie można się przygotować, bo gdzieś przez te 17 lat zawsze ją kochałem i dogadywaliśmy się - powiedział smutnym głosem Marcin Hakiel.

Wstrząsający wywiad Marcina Hakiela. Poruszające wyznania!

Po wyznaniu Marcina Hakiela w mediach społecznościowych zawrzało! Katarzyna Cichopek po fali hejtu wyłączyła możliwość komentowania pod ostatnimi zdjęciami, ale podzieleni internauci pisali też na profilu tancerza. W sieci pojawiły się ostre komentarze i ostatecznie Marcin Hakiel stanął w obronie byłej już partnerki, apelując, aby jej nie obrażać. A jak Katarzyna Cichopek zareagowała na wywiad, w którym jej były partner poruszał prywatne sprawy, o których mieli publicznie milczeć?

Obejrzyjcie całe wideo i zobaczcie, jak tancerz podsumował historię ich relacji... To dlatego, tak ciężko zniósł rozstanie? O co ma żal do byłego partnera Katarzyna Cichopek?

