Co się stanie, gdy niezawodna technologia „spotka się” z wrażliwą artystką? Dzieje się magia! Takimi słowami możemy również opisać najnowszą sesję zdjęciową Justyny Steczkowskiej, w której pozuje ze słuchawkami marki Panasonic. Skąd pojawił się pomysł na współpracę? Zdradzamy tajemnicę piosenkarki!

Nowa płyta Justyny Steczkowskiej

Jeśli jesteście fanami Justyny (bo Party kocha ją od lat!), mamy dla was bardzo dobrą wiadomość. Gwiazda jest w trakcie trasy koncertowej promującej jej najnowszy album pt. „Maria Magdalena”! Na płycie znajduje się 12 utworów Justyny Steczkowskiej i Jakuba Rene Kosika. Co wyróżnia ten krążek? Rzadko spotykane połączenie wielkiej orkiestry smyczkowej z muzyką klubową. Producentem „Marii Magdaleny” jest słynny Daniel Heath, czyli człowiek odpowiedzialny za największe sukcesy Lany Del Rey!

Współpraca Panasonic z Justyną Steczkowską

Panasonic docenia innowacyjną twórczość piosenkarki oraz jej zmysł estetyczny. Jednak to nie jedyny powód, dla którego Justyna została ambasadorką marki. Japońska firma i gwiazda mają ze sobą dużo więcej wspólnego - dbają o środowisko. Artystka uważa, że nie ma potrzeby foliowania płyt i w ten sposób zaśmiecania swojego otoczenia. Natomiast Panasonic przestrzega rygorystycznych norm emisji dwutlenku węgla podczas produkcji swoich urządzeń. Dla Justyny zawsze najważniejszy jest też drugi człowiek i szacunek do niego. Takie same wartości wyznaje japońska marka — niezależnie od sytuacji na rynku, pracownicy są zawsze największą wartością firmy Panasonic.

Justynę Steczkowską i Panasonic łączy wyjątkowy muzyczny świat – który szanuje i dba o swoje otoczenie. Wrażliwość na piękno, ponadczasowa elegancja i wysublimowane wyczucie stylu artystki dobrze odpowiadają duchowi naszej marki” - mówi Klara Ufnalewska, PR Manager Panasonic w regionie Europy Środkowo – Wschodniej.

Jest jeszcze jedna ciekawostka... Pierwszym sprzętem muzycznym Justyny był model marki Panasonic, którego używa do dziś!

Słuchawki Panasonic RP-HTX90

W klipie „Ave no control”, który zapowiada trasę „Maria Magdalena”, Justyna Steczkowska prezentuje słuchawki Panasonic RP-HTX90. Ten model zachwyca wyjątkowym połączeniem stylu retro z nowoczesnością! Słuchawki posiadają aktywną redukcję szumów z otoczenia, dzięki czemu możemy odciąć się od świata i zatracić w muzyce. Dodatkowo 40-milimetrowe przetworniki z magnesem neodymowym udoskonalają dźwięk i gwarantują jego bogactwo. Justyna jako muzyk szczególnie zwraca uwagę na jakość odtwarzanych utworów, dlatego z przyjemnością została ambasadorką słuchawek Panasonic RP-HTX90. Co więcej, gwiazda lubi również inne modele słuchawek tej japońskiej marki.

W swojej pracy zawsze stawiam na profesjonalizm, pasje, elegancję i miłość do piękna, które staram się podkreślać w swojej twórczości. Wobec tego współpraca z Panasonic jest dla mnie naturalna. Estetyka produktów japońskiej marki idealnie komponuje się z moją wizją płyty „Maria Magdalena” i podejściem do tworzenia muzyki” - wyznaje Justyna Steczkowska.

Telewizor OLED Panasonic

Podczas koncertów Justyny w całej Polsce, jej fani będą mogli podziwiać teledyski na telewizorze OLED Panasonic TX-65GZ2000. Ten stworzony w najwyższej technologii ekran zachwyca czernią i idealną jakością obrazu. Teledysk do utworu „Ave no control” oglądany na telewizorze OLED jest doskonałym materiałem, by zobaczyć jaka moc tkwi w czerni! Natomiast wbudowany soundbar sygnowany logo Technics, pozwoli rozsmakować się w wyjątkowych dźwiękach i obrazach towarzyszących muzyce Justyny Steczkowskiej.

To będzie prawdziwa uczta dla zmysłów!

