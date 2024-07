Wczoraj miało miejsce oficjalne rozpoczęcie Zimowych Igrzysk Olimpijskich w Soczi. Impreza, dość nietypowo jak na wydarzenie sportowo, wzbudzała mnóstwo kontrowersji jeszcze przed startem i to z wielu powodów. Nie obyło się bez takowych również wczoraj. Przypomnijmy: Skandal na Olimpiadzie: Tatu wróciło. Występ znika z sieci

Przydarzyły się również spore wpadki. Oczy całego świata zwrócone były na ceremonię otwarcia igrzysk w Rosji, ale nie wszystko poszło zgodnie z planem. Pierwszą wpadkę zaliczyli już na samym starcie. Podczas podświetlania kół olimpijskich w pełni rozświetliły się tylko cztery z nich. Światowe media żartują, że piąte nie zrobiło swojego coming outu - nawiązując do homofobicznego prawa u naszych wschodnich sąsiadów. Co ciekawe, w telewizji rosyjskiej nie pokazano momentu wpadki, a nagranie z próby do ceremonii, gdzie wszystko poszło idealnie.

Druga wpadka dotyczy już bezpośrednio naszego kraju. W trakcie ceremonii zaprezentowano mapę Polski, ale poszerzoną o... Obwód Kalingradzki. Internauci śmieją się, że w ten sposób Putin oficjalnie powiększył terytorium Polski. Ciekawe co na to Władimir Putin...

Wpadki Rosjan na Igrzyskach Olimpijskich w Soczi. Oglądaliście wczorajszą ceremonię?

