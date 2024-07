Polsat zaliczył wpadkę podczas emisji filmu "Wilk z Wall Street" z Leonardo DiCaprio. Widzowie mogli obejrzeć premierowo ten film w telewizji, dlatego większość z nich czekała z niecierpliwością na emisję. Film rozpoczął się o godzinie 20.10, a to, co działo się dalej oburzyło wielu widzów. Telewizja bowiem postanowiła wypuścić mocno ocenzurowaną wersję "Wilka z Wall Street".

Reklama

W czasie emisji pominięto m.in. takie sceny jak homoseksualną orgię, seks na imprezach i w firmie, a także pierwszą scenę seksu głównego bohatera Jordana Belforta (Leonardo DiCaprio) i Naimi Lapaglii (Margot Robbie). Wiele do życzenia pozostawiało też samo tłumaczenie filmu. Wszystkie wulgarne słowa pominięto lub przetłumaczono na niewulgarne. W oryginalnych dialogów aktorów przekleństwa po prostu... wyciszono! Internauci poczuli, że muszą zareagować, a swoje niezadowolenie pokazali na portalach społecznościowych:

To żart jakiś? Was już całkiem poje**ło - pisze jeden z nich.

Po raz dziesiąty oglądałem "Wilka z Wall Street". Pierwszy raz na Polsacie. Cenzura pewnych scen i śmiech na sali… - dodaje kolejny.

szkoda ze nie podmieniliscie w „Wilku z Wall Street” prochow na mentosy…slabe.. - komentuje następny.

Jako, że film emitowany był o wczesnej porze, a według polskiego prawa zabronione jest pokazywanie filmów dla dorosłych przed 23, działanie Polsatu jest zrozumiałe. Widzowie jednak są dotknięci tym, że nie było nigdzie żadnej informacji na temat tego, że film będzie ocenzurowany. To też nie pierwsza taka wpadka Polsatu. Całkiem niedawno - w listopadzie 2015 roku - stacja emitowała również premierowo nagrodzony czterema Oscarami film "Życie Pi". Kiedy do końca filmu zostały najbardziej kluczowe 4 minuty, w których główny bohater Pi Patel wygłaszał bardzo ważną kwestię, widzowie zamiast niego usłyszeli głos lektora. Wówczas została złożona skarga do Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji. Jak będzie tym razem?

Zobacz także

Zobacz: Skandal! "Wilk z Wall Street" ocenzurowany i wycofany z kin

"Wilk z Wall Street" ocenzurowany na Polsacie

Reklama

Polsat zaliczył kolejną wpadkę!