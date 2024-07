Iwona Pavlović pojawiła się wczoraj na gali Telekamery 2015. Tego wieczoru miała na sobie czarną sukienkę maxi i efektowne futerko, które dodało całości charakteru. Look dopełniała kopertówka w metalicznym odcieniu srebra i duże kolczyki.

Jednak nasza uwaga była skupiona na... makijażu gwiazdy! Zbyt mocno podkreślone brwi i źle dobrany kolor cienia do powiek, który "gryzł się" z różową szminką do ust. Całość jest totalną masakrą. Zresztą zobaczcie same!

W galerii znajdziecie więcej zdjęć Iwony Pavlović z gali Telekamer: