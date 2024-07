Wpadka na Telekamerach 2016! Swoją stylizacją zdecydowanie nie podpisała się gwiazda serialu Ranczo, Ewy Kuryło. Na rozdaniu TeleKamer 2016 nie zabrakło największych gwiazd polskiego show-biznesu. Swoimi stylizacjami zachwyciły m.in. Doda, Marcelina Zawadzka czy Agnieszka Cegielska. Niestety, na czerwonym dywanie nie obyło się bez wpadek - a ta największa należy właśnie do Ewy Kuryło. Aktorka udowodniła, że co za dużo to niezdrowo ;)

Gwiazda serialu "Ranczo" wybrała wzorzystą, kolorową sukienkę, która być może by się obroniła, gdyby nie dodatki. Ewa Kuryło swoją kreację połączyła z różową torebką, dużym naszyjnikiem z kolorowych kuleczek oraz ze złotymi butami. Złote adidasy w zestawieniu z brązowymi rajstopami, wyglądały po prostu źle... W takiej stylizacji aktorka razem z kolegami z "Rancza" odbierała TeleKamerę w kategorii serial roku.

Zobaczcie jak Ewa Kuryło, którą tak na marginesie uwielbiamy za jej rolę w serialu TVP, prezentowała się na rozdaniu TeleKamer 2016.

Wpadka Ewy Kuryło na TeleKamerach 2016.

Aktorka z mężem na czerwonym dywanie.