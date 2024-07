41-letnia Carmen Electra pojawiła się jako gwiazda na imprezie marki cukierniczej "Lambertz". Gwiazda na pierwszy rzut oka wyglądała pięknie, jednak paparazzi dopatrzyli się mankamentów...

Jak widać Carmen Electra zaliczyła wpadkę i to wielką. Gwiazda, która nosi tipsy najwidoczniej nie miała czasu by je uzupełnić. Odrośnięte tipsy okazały się mało wytrzymałe i jeden z nich pękł. Carmen dokleiła go niechlujnie klejem...

Czyżby nie miała czasu na wizytę u manikiurzystki?



Zobaczcie więcej zdjęć z tej imprezy w Kolonii: