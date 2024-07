Katy Perry nie słynie ze zbyt dobrego stylu. Wprost przeciwnie - w kwestiach modowych wciąż zalicza wpadki... Ostatnio pojawiła się w bardzo infantylnym looku. I choć miała na sobie wielkie marki, takie jak Chanel, i tak wyglądała źle, a nawet kiczowato.

Brokatowy shirt, koronkowa mini spódniczka, kabaretki, czarne nadkolanówki, rockowe botki, a do tego metaliczny różowy plecak od Chanel i warkocz zapleciony na włosach spiętych w kucyk... Co za dużo to niezdrowo. Wszystko wyszło tandetnie i tanio... A bardzo watpimy, by look Katy należał do tych ekonomicznych.