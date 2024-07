Wpadki na wizji, przejęzyczenia czy inne nieprzyjemne sytuacje zdradzają się nawet najbardziej doświadczonym dziennikarzom. W ostatnim czasie dwie zaliczyła Hanna Lis. Dziennikarka w jednym z programów gościła Pawła Kukiza i nieco zaplątała się przy rozwijaniu skrótu JOW - Jednomandatowe Okręgi Wyborcze.

Ostatnio jednak znowu zapętlił jej się język. W środę podczas prowadzenia programu "Po przecinku" Hanna Lis gościła Romana Giertycha, z którym rozmawiała na temat starań Andrzeja Dudy by włączyć nasz kraj w grono rozmówców poruszających kwestie Ukrainy. Dokładniej chodziło o zmianę tzw. formatu normandzkiego. Dziennikarka podczas dyskusji pomyliła się i nazwała go dwa razy "norymberskim". Wpadkę tę skomentowała na swoim profilu na Facebooku, Krystyna Pawłowicz. Posłanka, która wzbudza wiele kontrowersji nie szczędziła mocnych słów:

A kontrowersyjna pracownica mediów, p. H. Lisowa zalicza kolejne wpadki braku profesjonalizmu i niewiedzy. Próbuje rozmawiać o czymś,czego nie zna i czego nie rozumie.Teraz "norymberski"zamiast "normandzki". A wie Pani już co to "jow" i kim był niedawny Pani rozmówca? Też trzeba do szkoły, a dopiero potem przed kamerę, Proszę Pani.

Lis postanowiła odpowiedzieć na te słowa w komentarzu:

Serdecznie Panią pozdrawiam , Pani Profesor. I życzę więcej wyrozumiałości dla bliźnich, jak głosi Kościół , na którego nauczanie przecież nierzadko się Pani powołuje. Zapewniam Panią, że doskonale wiem o czym rozmawiam, przejęzyczenie może zdarzyć się każdemu . Co zaś tyczy się Pani wpisu z "wziąść" w roli głównej , proszę zwrócić uwagę, że nie komentowałam Pani polszczyzny, a jedynie stwierdziłam iż Leszek Miller najwyraźniej nie jest lewakiem, skoro wbrew temu co Pani napisała ( "stosowanie niechlujnych, prymitywnych skrótów jest waszą lewactwa cechą ") zapytany o to jakiej formy używa , odpowiedział "wziąć". Krypto-prawicowiec, czy jakie licho ? Niezmiennie mam nadzieję, że przyjmie Pani kiedyś zaproszenie do programu. Kończąc pozwolę sobie powiedzieć, iż żałuję , że jako osoba wierząca, nie zwróciła Pani swego czasu uwagi na "błąd" popełniony przez bliski Pani portal, który napisał, że Andrzej Turski prowadził Panoramę "po pijaku". To nie było "kontrowersyjne" Pani Profesor ? Serdeczności, HL.