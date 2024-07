Halle Berry zaliczyła wpadkę! A o jej sutku rozpisują się amerykańskie media. Rzeczywiście gwiazda, która wystąpiła niedawno w talk show Davida Lettermana zaprezentowała odrobinę więcej niż zamierzała. Śliwkowa kreacja pochodząca z kolekcji Atelier Versace (jesień-zima 2013/2014), prezentowała się na niej doskonale. Jednak szwy przechodziły w dość niefortunnym miejscu...

Gdyby nie to, że amerykańskie serwisy plotkarskie, ale i słynny magazyn TIME (wersja online), nie opisałby zabawnej sytuacji, pewnie i my byśmy to przeoczyły. Ale stało się. I chociaż to nie wpadka na miarę Janet Jackson (występ podczas finału Super Bowl), to teraz wszyscy podziwiają kawałek piersi zdobywczyni Oscara.

