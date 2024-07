Brytyjscy paparazzi przyłapali Georgię May Jagger, gdy ta wychodziła ze swojego londyńskiego domu. Top modelka i córka słynnej pary Micka Jaggera i Jerry Hall zaliczana jest do najpiękniejszych kobiet na świecie. Jej intrygująca uroda, duże oczy i usta sprawiają wrażenie niemal woskowej lalki. My na pewno zaliczamy się do jej fanek, nawet Georgii May Jagger bez makijażu.

Georgia May Jagger, zapewne jak i większość z nas bez szczypty makijażu wygląda "niewyraźnie". Niezdrowy koloryt skóry, podkrążone oczy...dlatego żeby uniknąć taki wpadek polecamy zawsze mieć przy sobie korektor i najzwyklejszy błyszczyk do ust. To makijażowe minimum odmieni to nasz wizerunek o 180 stopni!

