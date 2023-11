Dziennikarka TVN24 zaliczyła śmieszną wpadkę podczas komentowania meczu reprezentacji Portugalii z kadrą Hiszpanii. Prezenterka stacji opowiadając o wydarzeniach z meczu, podczas którego Cristiano Ronaldo strzelił trzy gole, tłumaczyła widzom, co to jest hat-trick. Co ciekawe, według dziennikarki Cristiano strzelił dwa hat-tricki w meczu z Hiszpanią... Skąd taki wniosek?

Warto powiedzieć, że dwa z goli w tym meczu, które należały oczywiście do Cristiano Ronaldo, to tak zwane hat-tricki. I dzięki temu Cristiano przeszedł właśnie do historii mistrzostw świata, ponieważ okazuje się, że jest najstarszym zawodnikiem, który wykonał takie zagranie- mówiła dziennikarka TVN24.

Warto tu przypomnieć, co oznacza hat-trick. Jest to po prostu zdobycie trzech bramek podczas jednego meczu- co właśnie udało się Cristiano Ronaldo podczas meczu Portugalii z Hiszpanią.

Wypowiedź prezenterki TVN24 wywołała spore zamieszanie wśród widzów, a sam filmik z komentarzem dziennikarki stał się hitem internetu. Wpadkę skomentował m.in. Mateusz Borek.

To jest niemozliwe???????????? Nie trzeba znać się na piłce, wystarczy trochę trudu i sprawdzenie w encyklopedii , co znaczy hat tric k- napisał na Twitterze.

Po głośnej wpadce media informowały, że prezenterka i wydawca programu zostali zawieszeni. Stacja za pośrednictwem mediów społecznościowych zapewniła jednak, że są to nieprawdziwe doniesienia.

Dziennikarka komentowała fenomenalny występ Cristiano Ronaldo.