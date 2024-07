Piękna, brytyjska top modelka Cara Delevingne, która oprócz kampanii reklamowych i wybiegów najlepszych designerów na świecie, ma również romans z księciem Harrym, wystąpiła ostatnio w kulinarnym show.

Reklama

Więcej gwiazdorskich wpadek znajdziecie tutaj:

Modelka pojawiła się na nagraniu w modnych ostatnimi czasy śpioszkach, w czapce z napisem "Ballin" oraz...bez makijażu. Modelka, która słynie z imprezowania i zażywania środków odurzających na planie programu nie wyglądała najlepiej. Bez makijażu, z widocznymi wypryskami na twarzy wyglądała wręcz nieapetycznie. A do tego jej zachowanie wzbudziło wiele spekulacji, czy aby przez przypadek nie była pod wpływem narkotyków. My uwielbiamy Carę Delevingne i to, że mimo wielkiej kariery ma gdzieś doskonały wygląd 24h, ale może odrobina korektora by nie zaszkodziła :)