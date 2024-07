Candy Girl co i rusz zalicza modowe wpadki. Rzadko kiedy, wygląda na tyle "poprawnie" by nie było do czego się "przyczepić". Na pokazie Dawida Wolińskiego również nie wyglądała zbyt zachwycająco. Choć nogi wcale nie są jej atutem, gwiazda bardzo śmiało je odsłania.

I właśnie długość ultra mini zniszczyła tu cały efekt. Bo bluzka w paski i makijaż z czerwonymi ustami są świetne. Nie pomogła nawet droga torebka od YSL. Jeden zły element zdominował efekt… A wy, co sądzicie o tej stylizacji?

